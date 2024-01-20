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Месси и Суарес снова играют вместе: оба игрока попали в старт в матче против Сальвадора

20 Января 2024 • 04:14 Комментировать
Сальвадор
0:0
Интер Майами
1 8.00 X 5.70 2 1.32
перерыв

Лионель Месси и Луис Суарес составляют атакующий дуэт «Интер Майами» в первом матче года.

Звёздные форварды попали в стартовый состав «Интер Майами» на товарищеский поединок против сборной Сальвадора. Место в основе также нашлось и для двух других экс-игроков «Барселоны» – Серхио Бускетса и Жорди Альбы.

Напомним, что Луис Суарес перебрался в «Интер Майами» только в этом месяце. Ранее 36-летний уругваец выступал за бразильский «Гремио».

«Цапли» заняли 14-е место в Восточной конференции завершившегося розыгрыша МЛС, не сумев попасть в плей-офф.

Следить за ходом сегодняшнего матча можно на сайте LiveResult, где проходит текстовая трансляция.

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Лионель Месси Луис Суарес Серхио Бускетс Сборная Сальвадора Жорди Альба Интер Майами ещё теги

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