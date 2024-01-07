Сборная Узбекистана всухую обыграла Палестину

В преддверии Кубка Азии сборная Узбекистана провела очередной товарищеский матч. Центральноазиатская команда с минимальным счётом обыграла команду Палестины – 1:0. Единственным голом матча почти в самой его концовке, на 79-й минуте оформил Бобур Абдухаликов.

Напомним, что на грядущем Кубке Азии узбекистанская команда будет встречаться на групповом этапе сначала с командой Сирии, потом с командой Австралии, а завершит раунд матчем со сборной Индии, пожалуй, самым слабым из трёх соперников. На данный момент узбекистанская команда занимает 74-е место.