Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Сборная Узбекистана всухую обыграла Палестину

07 Января 2024 • 20:03 Комментировать
Палестина
0:1
Узбекистан

В преддверии Кубка Азии сборная Узбекистана провела очередной товарищеский матч. Центральноазиатская команда с минимальным счётом обыграла команду Палестины – 1:0. Единственным голом матча почти в самой его концовке, на 79-й минуте оформил Бобур Абдухаликов.

Напомним, что на грядущем Кубке Азии узбекистанская команда будет встречаться на групповом этапе сначала с командой Сирии, потом с командой Австралии, а завершит раунд матчем со сборной Индии, пожалуй, самым слабым из трёх соперников. На данный момент узбекистанская команда занимает 74-е место.

Протокол игры  
Палестина0:1Узбекистан
  79'Абдухаликов Бобур (0:1)
 
 
07 января.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Палестины

Новости по матчу

06 Января
10:35
Прогноз и ставка на товарищеский матч Палестина — Узбекистан — 7 января 2024
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
20 Декабря
15:14 · Новости сайта
​Поздравляем с Днём рождения создателя «Евро-Футбол.Ру» - Антона Кобзева! 12
20 Декабря
10:31 · Новости сайта
С Днём рождения, Антон Кобзев! 19
04 Декабря
18:12 · Новости сайта
Депутат Милонов: «Деньги поедают российский футбол изнутри»
02 Июля
14:04 · Новости сайта
Премия РБ 2022: как прошло самое громкое событие в спортивно-букмекерской отрасли
22 Июня
16:55 · Новости сайта
Премия РБ 2022: объявлен шорт-лист лучших спортивных и букмекерских проектов России
01 Июня
20:31 · Новости сайта
В Москве наградили лауреатов Программы «Спорт и Россия-2022»
25 Апреля
16:10 · Новости сайта
Заключайте пари на полуфинал Лиги чемпионов и получите фрибеты до 2500 рублей от Фонбет
15 Апреля
17:20 · Новости сайта
Фрибет 3000 рублей новым клиентам Фонбет - погнали ставить!
28 Марта
20:02 · Новости сайта
Польша – Швеция: прогноз Романа Нагучева на матч отбора к ЧМ-2022 29 марта 12
25 Марта
19:52 · Новости сайта
Astrabet выпустил приложение для iOS
20 Декабря
14:42 · Новости сайта
Поздравляем с Днём рождения руководителя «Евро-Футбол.Ру» Антона Кобзева 3
16 Ноября
14:10 · Новости сайта
Александр Овечкин стал амбассадором Фонбет
27 Июля
14:10 · Новости сайта
Новая версия сайта "Евро-футбол.ру" 238
23 Апреля
15:53 · Новости сайта
​«Евро-Футбол.Ру» попал в топ-20 самых цитируемых спортивных СМИ
01 Февраля
13:25 · Новости сайта
«Евро-Футбол.Ру» вошёл в топ-10 спортивных сайтов за 2020 год 3
Все новости
Рекомендуем