Сборная Таджикистана в контрольном матче оказалась сильнее сборной Гонконга

В Абу-Даби завершился контрольный матч между сборными Гонконга и Таджикистана в преддверии Кубка Азии, который стартует уже на следующей неделе (12 января).

Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержала сборная Таджикистана, тем самым продлив серию без поражений до пяти встреч.

В составе победителей забитыми мячами отметились Рустам Соиров и Шахром Самиев, а сборной Гонконга же отличился нападающий Эвертон Каманго.

Напомним, что на групповом этапе Кубка Азии сборная Таджикистана сыграет против сборных Катара, которая является хозяйкой турнира, Китая и Ливана.