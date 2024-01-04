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Сборная Таджикистана в контрольном матче оказалась сильнее сборной Гонконга

04 Января 2024 • 17:33 Комментировать
Таджикистан
2:1
Гонконг

В Абу-Даби завершился контрольный матч между сборными Гонконга и Таджикистана в преддверии Кубка Азии, который стартует уже на следующей неделе (12 января).

Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержала сборная Таджикистана, тем самым продлив серию без поражений до пяти встреч. 

В составе победителей забитыми мячами отметились Рустам Соиров и Шахром Самиев, а сборной Гонконга же отличился нападающий Эвертон Каманго.

Напомним, что на групповом этапе Кубка Азии сборная Таджикистана сыграет против сборных Катара, которая является хозяйкой турнира, Китая и Ливана. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Гонконга сборная Таджикистана

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Актуальный прогноз и ставка на товарищеский матч Гонконг — Таджикистан — 4 января 2024
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