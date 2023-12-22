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Ямаль высказался о поражении от мексиканской «Америки»

22 Декабря 2023 • 11:17 Комментировать
Барселона
2:3
Америка Мехико

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подвёл итоги товарищеского матча против мексиканской «Америки», в котором «сине-гранатовые» потерпели поражение со счётом 2:3.

Напомним, что игра прошла в Далласе.

«Это была хорошая игра, и болельщикам она понравилась. Мы рады выступать перед болельщиками в США. Несмотря на то, что мы показали неплохую игру, мы всегда можем улучшить ее. Нам противостояла команда, которая удивила нас своим уровнем», - приводит слова Ямаля пресс-служба «Барселоны».

Стоит отметить, что 16-летний футболист открыл счёт в матче, отправив мяч в ворота соперников уже на шестой минуте. 

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Евро-Футбол.Ру,
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