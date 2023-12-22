Хави подвёл итоги матча против мексиканской «Америки»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес подвёл итоги товарищеского матча против мексиканской «Америки», в котором каталонский клуб потерпел поражение со счётом 2:3.

Специалист отметил, что за этим поединком было приятно наблюдать, ведь обе команды показали хороший футбол.

«У обеих команд были шансы, но мексиканцы победили, поскольку они были более внимательны перед воротами», - приводит слова Хави пресс-служба каталонского клуба.

Напомним, что после 18 туров чемпионата Испании «сине-гранатовые» занимают третье место в турнирной таблице, уступая неожиданно лидирующей «Жироне» уже семь баллов.