Начало товарищеского матча между между юниорскими сборными Парагвая и России перенесено на 02:15 по московскому времени, об этом сообщает телеграм-канал «женской сборной России по футболу».

«В Парагвае прошли сильнейшие ливни и поле не готово к старту матча.

Мы не плачем, это просто дождь», - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 декабря команды уже провели очный матч, в котором россиянки одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире, поэтому ей приходится довольствоваться товарищескими поединками.