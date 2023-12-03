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Товарищеские матчи по футболу

«Поле не готову к матчу из-за ливней»: игра между женскими юниорскими сборными России и Парагвая перенесена официально

03 Декабря 2023 • 22:51 Комментировать

Начало товарищеского матча между между юниорскими сборными Парагвая и России перенесено на 02:15 по московскому времени, об этом сообщает телеграм-канал «женской сборной России по футболу».

«В Парагвае прошли сильнейшие ливни и поле не готово к старту матча. 

Мы не плачем, это просто дождь», - говорится в сообщении.

Напомним, что 1 декабря команды уже провели очный матч, в котором россиянки одержали разгромную победу со счётом 4:1.

Сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире, поэтому ей приходится довольствоваться товарищескими поединками. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России (до 17 лет) сборная Парагвая (до 17 лет)
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