Сане могут дисквалифицировать на три матча – он ударил оппонента в товарищеской игре

Вингер «Баварии» Лерой Сане рискует пропустить ближайшие матчи сборной Германии.

27-летний игрок ударил соперника в товарищеской встрече со сборной Австрии, которая прошла во вторник и завершилась поражением Германии (0:2). Представителю «Баварии» была показана прямая красная карточка – к слову, первая в его карьере. По информации Sky Sport, теперь Сане грозит дисквалификация как минимум на три матча сборной. Таким образом, ключевой для немецкой национальной команды футболист, судя по всему, пропустит подготовку к домашнему Евро-2024.

Лерой Сане принёс публичные извинения за свой поступок сразу после завершения поединка с Австрией.