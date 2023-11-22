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Сане могут дисквалифицировать на три матча – он ударил оппонента в товарищеской игре

22 Ноября 2023 • 02:46 Комментировать
Австрия
2:0
Германия

Вингер «Баварии» Лерой Сане рискует пропустить ближайшие матчи сборной Германии.

27-летний игрок ударил соперника в товарищеской встрече со сборной Австрии, которая прошла во вторник и завершилась поражением Германии (0:2). Представителю «Баварии» была показана прямая красная карточка – к слову, первая в его карьере. По информации Sky Sport, теперь Сане грозит дисквалификация как минимум на три матча сборной. Таким образом, ключевой для немецкой национальной команды футболист, судя по всему, пропустит подготовку к домашнему Евро-2024.

Лерой Сане принёс публичные извинения за свой поступок сразу после завершения поединка с Австрией.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Сборная Австрии Лерой Сане ещё теги

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Сегодня, 22 Ноября
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