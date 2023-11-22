Нагельсманн: «Мои идеи слишком сложны для игроков? Я совершенно не согласен»

Сборная Германии потерпела второе подряд поражение при Юлиане Нагельсманне – на этот раз команда уступила в товарищеской встрече соперникам из Австрии (0:2). Незадолго до этого случился проигрыш в поединке против Турции (2:3).

Нагельсманн известен тактической гибкостью и необычными ходами: например, в сборной Германии он решил наигрывать Кая Хаверца – номинального игрока атаки – слева в защите.

Журналисты спросили у тренера, не перегружает ли он футболистов своими «сложными» задумками: «У каждого может быть своё мнение, но я совершенно с этим не согласен. Моя идея очень и очень проста. Кроме того, мы постоянно получаем обратную связь от команды. Нет ничего сложного», – приводит Bayern & Germany слова Нагельсманна из послематчевого интервью.