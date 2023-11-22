Нагельсманн высказался о поражении сборной Германии

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал очередную неудачу своей команды.

Во вторник немецкая национальная команда уступила Австрии в товарищеском матче со счётом 0:2. Тремя днями ранее коллектив Нагельсманна потерпел поражение от Турции – 2:3.

«Нам предстоит много работы. Нужно принять текущую ситуацию. Мы должны признать, что нам необходимо проделать огромный объём работы во всех аспектах. Это следует понимать как тренерскому штабу, так и игрокам.

Не думаю, что дело в излишней расслабленности. Команда не чувствует себя свободно. Мы выглядим как единое целое на тренировках, но во время матчей каждый игрок остаётся сам по себе», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.