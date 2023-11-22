Сборная Австрии обыграла Германию в двух матчах кряду впервые за 92 года

Сборная Австрии взяла верх над соперниками из Германии в товарищеском матче.

Поединок, прошедший во вторник, завершился победой австрийцев со счётом 2:0. Авторами голов стали Марсель Забитцер и Кристоф Баумгартнер, отличившиеся на 29-й и 73-й минутах соответственно. Согласно данным Opta, сборной Австрии впервые с 1931 года удалось обыграть Германию во второй встрече подряд. Предыдущий матч команд – тоже товарищеский – закончился поражением немецкой национальной команды со счётом 1:2. Это произошло в июне 2018 года.

Напомним, что именно в Германии пройдёт финальная стадия Евро-2024. Сборная Австрии также квалифицировалась на турнир.