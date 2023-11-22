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Удаление Сане, голы Забитцера и Баумгартнера: Австрия без напряга одолела вялую Германию

22 Ноября 2023 • 00:42 Комментировать
Австрия
2:0
Германия

В товарищеском матче сошлись географические соседи Австрия и Германия.

Протокол игры  
Австрия2:0Германия
(1:0) Забитцер Марсель29'  
(2:0) Баумгартнер Кристоф73'  
Шлагер АлександерПош ШтефанЛинхарт ФилиппАлаба ДавидМвене Филлипп 69' (Вебер Максимилиан ( 69') Баумгартнер Кристоф 81' (Калайджич Саша ( 81') Зайвальд НиколасШлагер КсаверЛаймер КонрадГрегорич Михаэль 81' (Шмид Романо ( 81') Забитцер Марсель
Запасные: Арнаутович МаркоГриллич ФлорианПенц ПатрикСаркария МанпритКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианДансо КевинЛаваль ТобиасЗайдль Маттиас
Трапп КевинТа ДжонатанХуммельс МатсРюдигер АнтониоХаверц Кай 77' (Дукш Марвин ( 77') Гюндоган Илкай 61' (Вирц Флориан ( 61') Горецка Леон 61' (Киммих Йозуа ( 61') Сане Лерой  49'Брандт Юлиан 52' (Хенрихс Бенджамин ( 52') Гнабри Серж 61' (Андрих Роберт ( 61') Фюллькруг Никлас 46' (Мюллер Томас ( 46')
Запасные: Раум ДавидГросс ПаскальПрёмель ГришаХофманн ЙонасБауманн ОливерБласвих ЯнисЗюле Никлас
21 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).

Сборная Германии попала на чемпионат Европы 2024 года 27 сентября 2018 года. Именно тогда была объявлена хозяйка семнадцатого по порядку европейского футбольного форума. Соответственно, «бундесманшафт» была избавлена от необходимости проходить сквозь сито отбора на этот турнир. Хотя обычно немцы не сталкиваются с проблемами в квалификации, сейчас освобождение от официальных матчей оказалось для них весьма кстати.

Дело в том, что сборная Германии испытывает масштабный кризис с 2018 года. На двух подряд чемпионатах мира она не вышла из группы, а с Евро-2020 вылетела на первой же стадии плей-офф. В товарищеских играх у «бундестим» после катарского мундиаля тоже пошли проблемы, поэтому Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку с поста главного тренера. Вместо него был назначен Юлиан Нагельсманн.

18 ноября немцы провели домашний товарищеский матч с Турцией, где потерпели поражение 2:3. Теперь им предстоял выезд в Вену на стадион «Эрнст Хаппель». Сборная Австрии квалифицировалась на Евро-2024 в октябре после минимальной победы над Азербайджаном. 16 ноября Австрия обыграла Эстонию со счётом 2:0, и команда Ральфа Рангника финишировала в группе F вслед за Швецией.

На второй минуте отчётной встречи немцы потеряли мяч около своей штрафной площади, и Зайвальд вывел на ударную позицию Баумгартнера. С правого полуфланга Кристоф пробил низом в ближний угол, откуда Трапп вытащил мяч на угловой. Далее австрийцы загубили пару выходов один на один. Грегорича забросами выводили на ударные позиции Алаба со штрафного и Пош с игры, но в первом случае Михаэль коряво пробил правее створа, а во втором ткнул мяч в Траппа.

Ничем примечательным сборная Германии не выделялась, и пропустила она гол под занавес получаса игры. Забитцер в контратаке принял мяч в зоне левого инсайда от Баумгартнера и из-под Та низом поразил ближний угол (1:0). Гости попытались быстро сравнять счёт, но не получилось. Хаверц прострелил слева на Сане, тот пробил, а свои владения защитил Шлагер.

До перерыва ещё Гнабри и Баумгартнер обозначились ударами с приличных дистанций – в створ не попали. Сане уже в конце первого тайма достаточно грубо сыграл против Поша, но избежал какой-либо карточки. Зато вскоре после перерыва схлопотал прямую красную. Лерой наступил на ягодицу упавшего Мвене. Тот поднялся и предъявил, а Сане рукой двинул ему по лицу и отправил вновь на газон. Итог – удаление для Лероя и жёлтая карточка для Филлиппа.

В большинстве сборная Австрии тем более не испытывала заметных трудностей. По истечении часа игры Грегорич разбазарил уже третий свой момент в матче, убрав Рюдигера и пробив в Траппа. Ну а на 73-й минуте стало 2:0. Алаба сделал пас вперёд по центру, Грегорич подправил, Хуммельс остался не у дел, и Баумгартнер прокинул мяч в створ мимо Траппа.

Итак, сборная Австрии, чей состав наполнен игроками немецкой Бундеслиги, преподала урок блеклой и скучной сборной Германии. Австрийцы обыграли «бундестим» второй раз подряд – в предыдущий раз было 2:1 в их в пользу в товарищеском матче 2018 года. На самом деле это ещё вопрос, позитивно ли для немцев сейчас отсутствие официальных игр. Глядишь, в отборочном цикле у германской сборной был бы совсем другой настрой.

Кирилл Иванцов

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