Нагельсманн объяснил решение оставить Киммиха в запасе

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, почему полузащитник Йозуа Киммих не вышел в стартовом составе в поединке против Австрии.

Место в середине поля немецкой национальной команды заняли Илкай Гюндоган и Леон Горецка, в то время как Киммих, считающийся одним из ключевых игроков, начал встречу на скамейке запасных.

«Мы хотим испытать нашу вариативность перед Евро-2024. Нам противостоят разные соперники, поэтому не всегда разумно использовать один и тот же дуэт в центре поля», – поведал Нагельсманн перед началом товарищеского матча.

Следить за ходом игры сборных Австрии и Германии можно на сайте LiveResult. После первого тайма коллектив Юлиана Нагельсманна уступает с минимальным счётом.