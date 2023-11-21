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Нагельсманн объяснил решение оставить Киммиха в запасе

21 Ноября 2023 • 23:46 Комментировать
Австрия
2:0
Германия
1 1.15 X 6.20 2 41.00
2-й тайм

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, почему полузащитник Йозуа Киммих не вышел в стартовом составе в поединке против Австрии.

Место в середине поля немецкой национальной команды заняли Илкай Гюндоган и Леон Горецка, в то время как Киммих, считающийся одним из ключевых игроков, начал встречу на скамейке запасных.

«Мы хотим испытать нашу вариативность перед Евро-2024. Нам противостоят разные соперники, поэтому не всегда разумно использовать один и тот же дуэт в центре поля», – поведал Нагельсманн перед началом товарищеского матча.

Следить за ходом игры сборных Австрии и Германии можно на сайте LiveResult. После первого тайма коллектив Юлиана Нагельсманна уступает с минимальным счётом.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн Йозуа Киммих ещё теги

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