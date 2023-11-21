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Алаба: «Сборная Германии – очень опасная команда, даже несмотря на плохие результаты»

21 Ноября 2023 • 12:11 Комментировать
Австрия
...
Германия
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Через 8 ч. 35 мин.

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от товарищеского матча против Германии. Напомним, защитник мадридского «Реала» большую часть своей карьеры провёл в немецкой Бундеслиге в составе мюнхенской «Баварии».

«У сборной Германии есть игроки мирового уровня, это очень опасная команда, даже несмотря на то, что в последние пару месяцев результаты были далеки от желаемых. У них определённо есть потенциал для того, чтобы стать успешными. В то же время мы тоже являемся командой и не собираемся прятаться. Мы хотим закончить год победой в Вене, но задача будет непростой», – сказал Алаба на пресс-конференции.

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Реал Мадрид Сборная Германии Сборная Австрии Давид Алаба ещё теги

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