Алаба: «Сборная Германии – очень опасная команда, даже несмотря на плохие результаты»

Капитан сборной Австрии Давид Алаба поделился ожиданиями от товарищеского матча против Германии. Напомним, защитник мадридского «Реала» большую часть своей карьеры провёл в немецкой Бундеслиге в составе мюнхенской «Баварии».

«У сборной Германии есть игроки мирового уровня, это очень опасная команда, даже несмотря на то, что в последние пару месяцев результаты были далеки от желаемых. У них определённо есть потенциал для того, чтобы стать успешными. В то же время мы тоже являемся командой и не собираемся прятаться. Мы хотим закончить год победой в Вене, но задача будет непростой», – сказал Алаба на пресс-конференции.