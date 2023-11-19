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Маттеус – об игре Хаверца на позиции левого защитника: «Надеюсь, это не повторится»

19 Ноября 2023 • 22:45 Комментировать
Германия
2:3
Турция

Бывший немецкий футболист Лотар Маттеус не одобрил эксперимент Юлиана Нагельсманна с переводом Кая Хаверца на левый фланг обороны.

Нынешний рулевой сборной Германии опробовал свою идею в товарищеской встрече со сборной Турции. Хаверц, обычно играющий в полузащите или в нападении, уже на пятой минуте отметился голом, однако победа досталась гостям – 3:2.

«У Хаверца много качеств, но его не наигрывали слева в защите. Я понимаю, что тренер хотел попробовать что-то новое, но, надеюсь, этот эксперимент не повторится, даже несмотря на то, что Кай был одним из лучших на поле. Нельзя на постоянной основе перемещать на левый фланг обороны одного из лучших атакующих игроков страны. Это «пощёчина» для профильных левых защитников», – цитирует Bayern & Germany Маттеуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн Кай Хаверц ещё теги

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