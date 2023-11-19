Тренер молодёжной сборной России высказался о поражении от минского «Динамо»

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров высказался о поражении в товарищеском матче от минского «Динамо».

Напомним, что встреча завершилась победой белорусской командой со счётом 4:3.

Специалист отметил, что его команда, к сожалению, допустила много ошибок, а в первом тайме футболисты играли не самым лучшим образом с точки зрения организации обороны.

«Во втором тайме допустили много индивидуальных ошибок, которые привели к такому большому количеству мячей. Пытались до конца отыграться — это плюс», - заявил Шабаров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что молодёжная сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.