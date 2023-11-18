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Экс-игрок «Спартака» Мирзов по старой памяти повалил «Зенит»: дубль Резиуана принёс победу «Нефтчи»

18 Ноября 2023 • 21:58 Комментировать (1)
Нефтчи
2:1
Зенит
окончен

«Зенит» и «Нефтчи» встретились в рамках товарищеского матча. Контрольная игра состоялась 18 ноября.

Протокол игры  
Нефтчи2:1Зенит
(1:0) Мирзов Резиуан9'  
  57'Кейрос Ду (1:1)
(2:1) Мирзов Резиуан62'  
Джафаров РзаСалахлы АзерМатиас ЮриКоффи ЭрвинВальдес Диего IIАлиев Али IIГаджиев Рахман 77' (Зюльфюгарлы Исмайыл ( 77') Шиньяшики Андре  83'Мелано ЛукасМирзов РезиуанОланаре Аарон
Запасные: Гараев ГараБабаев ЭльдарСайеф КеннетБогомольский ЕгорМамедов АгильТамаш МаркБулудов ОмарВелизаде Туран
Адамов ДенисЧистяков ДмитрийРодригао де Соуза  13' 46' (Чёрный Артур ( 46') Кейрос ДуКоваленко Александр  44'Круговой ДанилДуглас Сантос 60' (_Kosogorov A. ( 60') Сутормин АлексейКлаудиньо Родригес 46' (Барриос Вильмар ( 46') Мантуан Густаво 35' (Саусь Владислав ( 35') Изидор Вильсон
Запасные: Терещук НикитаКасимов Артём IIКолмаков РоманВасютин АлександрКосогоров Артемий
18 ноября.

 

Чемпион России приноровился в международную паузу играть международные товарищеские матчи. Новым соперником «Зенита» стал азербайджанский клуб «Нефтчи», в составе которого засиял наш старый-знакомый Резиуан Мирзов. Но об этом чуть позже, пока же Сергей Семак просто набрал стартовый состав, который можно назвать полуторным. Адамов стоял в воротах, Чистяков и Родригао составили центр обороны, Дуглас Сантос и Круговой играли по флангам.

В атаке «Зенита» играли Изидор и Густаво Мантуан, полузащиту составили Ду Кейрос, Коваленко, Сутормин и Клаудиньо. И первый момент создали как раз Густаво и Александр. Мантуан от лицевой линии прострелил на угол вратарской площади, а Коваленко оттуда пробил мимо ближнего угла. «Зенит» своего соперник простил, а вот «Нефтчи» и не думал отвечать подобным образом.

Через три минут Резиуан Мирзов получил мяч на левом краю штрафной площади, немного продвинулся вперёд, раскачал Кругового и пробил. Адамов задел мяч, однако спасти не сумел – 1:0. «Зенит» заиграл ещё активнее. Момент был у Мантуана, который плотно пальнул по воротам метров с 20 – спас Джафаров. Под занавес первого тайма у питерцев появился Саусь, заменивший Мантуана, и почти сразу он мог стать героем матча.

Коваленко прострелил слева, Изидор не пробил, продлив полёт мяча, а свежий Саусь замыкал дальнюю штангу, но не сумел попасть в угол в борьбе с защитником. Питерское давление всё-таки дало о себе знать под занавес часа игрового времени. Круговой слева ворвался в штрафную площадь и опасно прострелил. Матиас мяч пропустил, а на ударную позицию выскочил Ду Кейрос. Бразилец с первой попытки пробил в голкипера, но с добивания уложил мяч точно в цель – 1:1.

Вот только ничейный счёт продержался всего семь минут. И опять Резиуан Мирзов взял мяч на левом краю, сместился к центру и по шикарной траектории пробил в дальний угол – 2:1. Оставалось у «Зенита» ещё 20 минут, но скорость матча сильно упала. Замены, остановки и небольшие столкновения убили темп, опасных моментов зрители более не увидели. За пять минут до конца матча Мирзова заменил Сайеф, зрители овациями проводили с поля героя матча.

Проиграл «Зенит» в товарищеском матче, уступив азербайджанскому «Нефтчи». Игра из разряда международных.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи

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Комментарии (1)
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Антидыня
18 Ноября 2023 в 22:03
Понятно, что играл конченный дубль сине-голубой, но зачем такое У.Г. болельщикам по федеральным каналам кажут? Не стыдно?
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