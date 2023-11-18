​Шутка дня: «Челси» проявляет интерес к новому полузащитнику «Динамо»

Телеграм-канал BetBoom разместил сразу же после начала товарищеского матча между «Динамо» и 2DROTS картинку и сопроводил её следующим текстом:

«Челси» проявляет интерес к новому полузащитнику «Динамо».

Трансфер может состояться уже этой зимой!»

Напомню, что на стартовых минутах в составе «Динамо» на поле вышел под семнадцатым номером главный тренер Марцел Личка. Не пропустите прямую трансляцию матча на нашем спортивном портале LiveResult. Полный стартовый состав команд вы можете найти по следующей ссылке.