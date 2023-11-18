Нагельсманн: «Сборная Германии – это не Нагельсманн, я считаю себя лишь частью команды»

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о внедрении своих идей в игру национальной команды.

36-летний специалист занял свой пост в сентябре, сменив уволенного Ханса-Дитера Флика. В июне Нагельсманну предстоит выступить с командой на домашнем чемпионате Европы.

«Сборная Германии – это ни в коем случае не Нагельсманн. Я считаю себя лишь частью команды. Идея нашего тренерского штаба заключается в том, что мы не должны играть в один и тот же футбол в каждом матче – необходима здоровая вариативность.

Очевидно, что мы не могли изменить многое, поскольку провели всего четыре совместные тренировки, но мы всегда можем корректировать функции игроков в зависимости от соперников», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.