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Нагельсманн: «Сборная Германии – это не Нагельсманн, я считаю себя лишь частью команды»

18 Ноября 2023 • 01:51 Комментировать
Германия
...
Турция
1 1.40 X 5.00 2 7.40
Через 20 ч. 22 мин.

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о внедрении своих идей в игру национальной команды.

36-летний специалист занял свой пост в сентябре, сменив уволенного Ханса-Дитера Флика. В июне Нагельсманну предстоит выступить с командой на домашнем чемпионате Европы.

«Сборная Германии – это ни в коем случае не Нагельсманн. Я считаю себя лишь частью команды. Идея нашего тренерского штаба заключается в том, что мы не должны играть в один и тот же футбол в каждом матче – необходима здоровая вариативность.

Очевидно, что мы не могли изменить многое, поскольку провели всего четыре совместные тренировки, но мы всегда можем корректировать функции игроков в зависимости от соперников», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн

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