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Круговой — об игре против «Нефтчи»: Конечно, такие матчи вызывают интерес

17 Ноября 2023 • 15:57 Комментировать
Нефтчи
...
Зенит
18.11 20:00

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Нефтчи».

Игрок отметил, что такие матчи вызывают интерес, к тому же нет смысла получать больше дней на отдых и отказываться от такого опыта.

«Международные встречи – здорово. Тем более сейчас такая ситуация, когда их мало. Так что хотя бы товарищеские – интересный опыт. Я не был до этого в Азербайджане, не был в Казахстане», - приводит слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, что товарищеский матч состоится завтра, 18 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени. 

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