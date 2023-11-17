Круговой — об игре против «Нефтчи»: Конечно, такие матчи вызывают интерес

Защитник питерского «Зенита» Данил Круговой поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Нефтчи».

Игрок отметил, что такие матчи вызывают интерес, к тому же нет смысла получать больше дней на отдых и отказываться от такого опыта.

«Международные встречи – здорово. Тем более сейчас такая ситуация, когда их мало. Так что хотя бы товарищеские – интересный опыт. Я не был до этого в Азербайджане, не был в Казахстане», - приводит слова Кругового «Чемпионат».

Напомним, что товарищеский матч состоится завтра, 18 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.