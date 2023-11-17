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Изидор: Игра с «Нефтчи» лично мне очень нужна

17 Ноября 2023 • 14:27 Комментировать
Нефтчи
...
Зенит
18.11 20:00

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Нефтчи».

Форвард отметил, что матч против азербайджанского клуба важен для него, ведь ему нужно получить игровую практику.

«Вернуть уверенность в себе и как можно лучше подготовиться к следующим официальным матчам, чтобы выигрывать в чемпионате России после возвращения в Петербург», - приводит слова Изидора «Матч ТВ».

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.

Игра между «Нефтчи» и «Зенитом» состоится завтра, 18 ноября. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи Вильсон Изидор ещё теги

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