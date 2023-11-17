Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Товарищеские матчи по футболу

Силкин: Матч с 2DROTS для «Динамо» — тренировка

17 Ноября 2023 • 12:26 Комментировать
Динамо Москва
...
2DROTS
18.11 17:30

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между столичным клубом и медийной командой 2DROTS.

Специалист отметил, что для «бело-голубых игра будет тренировочной.

«Наверное, на этот день приходятся большие нагрузки, а лучше сыграть, чем просто тренироваться. Это тренировочный процесс, плюс в том, что вся команда в сборе и не надо экспериментировать», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, что 2DROTS получили право принять участие в матче благодаря победе в Московском Кубке Селебрити.

Игра состоится завтра, 18 ноября, на «ВТБ Арене». Начало - в 17:30 по московскому времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин 2DROTS ещё теги

Новости по матчу

16 Ноября
17:42
Личка подтвердил, что Смолов не сыграет с 2DROTS
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА 2DROTS
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Ноября
12:26 · Товарищеские матчи
Силкин: Матч с 2DROTS для «Динамо» — тренировка
16 Ноября
17:42 · Россия. Премьер-лига
Личка подтвердил, что Смолов не сыграет с 2DROTS
17:19 · Россия. Премьер-лига
Ерохин и Кассьерра не сыграют против «Нефтчи»
12:03 · Товарищеские матчи
Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Нефтчи»
15 Ноября
22:18 · Товарищеские матчи
Влахович выйдет в старте сборной Сербии на матч с бельгийцами
22:04 · Товарищеские матчи
Карраско и Тилеманс – в основе сборной Бельгии на матч против Сербии
11 Ноября
08:35 · Товарищеские матчи
«Холанн забил бы около 150 голов в этой лиге» - пользователи сети прошлись по Месси и «Интер Майами»
09 Ноября
21:30 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сыграет товарищеский матч в Баку, игра состоится 18 ноября официально
07 Ноября
11:25 · Товарищеские матчи
Матвей Сафонов: «Сборная Кубы? Понятия не имею, что это за команда»
17 Октября
01:39 · Германия. Бундеслига
Мюллер объяснил, почему передумал уходить из сборной Германии
01:22 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн рассказал, останется ли Гюндоган капитаном сборной после возвращения Нойера
01:02 · Товарищеские матчи
Нагельсманн: «Я решил, что не буду слишком часто менять состав»
16 Октября
23:17 · Товарищеские матчи
Дешам: «Жиру всегда эффективен на поле»
02:25 · Германия. Бундеслига
Фюллькруг забил 8 голов в первых 10 матчах за сборную Германии – второй результат за 45 лет
01:29 · Товарищеские матчи
Дешам рассказал о состоянии Дембеле, пропустившего матч со сборной Нидерландов
Все новости
Рекомендуем