Силкин: Матч с 2DROTS для «Динамо» — тренировка

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между столичным клубом и медийной командой 2DROTS.

Специалист отметил, что для «бело-голубых игра будет тренировочной.

«Наверное, на этот день приходятся большие нагрузки, а лучше сыграть, чем просто тренироваться. Это тренировочный процесс, плюс в том, что вся команда в сборе и не надо экспериментировать», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

Напомним, что 2DROTS получили право принять участие в матче благодаря победе в Московском Кубке Селебрити.

Игра состоится завтра, 18 ноября, на «ВТБ Арене». Начало - в 17:30 по московскому времени.