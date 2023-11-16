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Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Нефтчи»

16 Ноября 2023 • 12:03 Комментировать
Нефтчи
...
Зенит
18.11 20:00

Голкипер питерского «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против азербайджанского «Нефтчи».

Вратарь отметил, что такие спарринги являются хорошей истории, ведь это международный опыт и смена обстановки.

«Плюс, ребята, которые получают меньше игрового времени, могут получить практику», - приводит слова Кержакова пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что первая игра между командами состоялась в начале июля в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 3:1 одержала команда с берегов Невы. 

Товарищеский матч состоится в субботу, 18 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нефтчи Михаил Кержаков ещё теги

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