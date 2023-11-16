Михаил Кержаков поделился ожиданиями от матча против «Нефтчи»

Голкипер питерского «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против азербайджанского «Нефтчи».

Вратарь отметил, что такие спарринги являются хорошей истории, ведь это международный опыт и смена обстановки.

«Плюс, ребята, которые получают меньше игрового времени, могут получить практику», - приводит слова Кержакова пресс-служба питерского клуба.

Напомним, что первая игра между командами состоялась в начале июля в Санкт-Петербурге. Победу со счётом 3:1 одержала команда с берегов Невы.

Товарищеский матч состоится в субботу, 18 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 20:00 по московскому времени.