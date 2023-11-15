Влахович выйдет в старте сборной Сербии на матч с бельгийцами

В 22:45 по Москве стартует товарищеский матч между командами Бельгии и Сербии. Менее чем за час до игры тренерский штаб балканской сборной назвал стартовый состав команды:

Райкович, Радоньич, Гудель (к), Велькович, Павлович, Младенович, Максимович, Груйич, Самарджич, Джуричич, Влахович.

Напомним, что после товарищеского матча сербам в рамках ноябрьского сбора предстоит провести финальный отборочный матч на Евро-2024. Дома балканцам предстоит принять географического соседа и аутсайдера отборочной группы G – сборную Болгарии. Сербы вместе с венгерской сборной уже практически гарантировали себе места на Евро.

Текстовую трансляцию грядущей игры проведёт наш портал.