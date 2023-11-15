Карраско и Тилеманс – в основе сборной Бельгии на матч против Сербии

Сборная Бельгии объявила состав на товарищеский матч против команды Сербии. Он выглядит следующим образом и в нём довольно много резервистов:

Селс, Деман, Теате, Аль-Дахиль, Дебаст, Тилеманс, Мангаля, Вермирен, Карраско, Опенда, Бакайоко.

В роли капитана своей сборной выступит Янник Карраско.

Напомним, что до игры бельгийцев и сербов осталось менее часа. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за всеми событиями матча в режиме поминутной текстовой трансляции можно на нашем портале.