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Товарищеские матчи по футболу

«Холанн забил бы около 150 голов в этой лиге» - пользователи сети прошлись по Месси и «Интер Майами»

11 Ноября 2023 • 08:35 Комментировать
Интер Майами
1:2
Нью-Йорк Сити

Пользователи социальных сетей оставили много комментариев после очередного поражения «Интер Майами», а также о невнятной игре Месси в товарищеском матче.

- Нам срочно нужно купить игроков, нужны как минимум 2 полузащитника и 2 защитника, - написал один из болельщиков «Интер Майами»;

- Это самая обескураживающая команда в лиге. Представьте, что вы планируете товарищеский матч в честь обладателя «Золотого мяч», и вы не только проигрываете, но Месси даже не забил... – подметил фанат;

- Купите уже нормальных игроков! – добавил пользователь соцсети;

- Призрачный Месси… – заметил болельщик;

- Холанн забил бы около 150 голов в этой лиге, – размышляет другой любитель футбола.

11 ноября 2023 года «Интер Майами» со счётом 1:2 уступил «Нью-Йорк Сити» в товарищеском матче. Лионель Месси вышел в стартовом составе, но отметиться результативными действиями так и не смог.


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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 11 Ноября
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Не всё то золото, что блестит: Месси на поле зафиксировал очередное поражение «Интер Майами»
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