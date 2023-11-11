Не всё то золото, что блестит: Месси на поле зафиксировал очередное поражение «Интер Майами»

В товарищеском матче «Интер Майами» с Лионелем Месси в стартовом составе встречался с «Нью-Йорк Сити».

«Интер Майами» сейчас мог бы принимать участие в плей-офф МЛС, однако множественные очковые потери подопечных Херардо Мартино не позволили им попасть туда. И винить в этом «цаплям» было надо только самих себя. Даже несмотря на месячное отсутствие Месси из-за травмы, они всё равно могли набрать в регулярном чемпионате куда больше очков осенью. Впрочем, что прошло, того уже не вернёшь. «Нью-Йорк Сити» тоже не попал в плей-офф МЛС, отстав от девятого места Восточной конференции на два очка и опередив «Интер Майами» на семь баллов.

30 октября Лео Месси на красочной церемонии в Париже получил аж восьмой свой «Золотой мяч», улучшив «вечный рекорд» в данном плане. И было бы скучно «цаплям» уходить в отпуск, не отметив это как следует. Поэтому было решено провести вечером 10 ноября по местному времени на «Драйв Пинк Стэдиум» товарищеский матч с «Нью-Йорк Сити». Тем более турне «Интер Майами» по Китаю было отменено – по официальной информации, из-за смерти бывшего премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.

Предшествовала отчётной товарищеской встрече фестивальная церемония демонстрации «Золотого мяча» болельщикам «розовых» и чествование живой аргентинской легенды мирового футбола. Накануне внутри команды был проведён прощальный ужин для покидающих «Интер Майами» Хосефа Мартинеса, Виктора Ульоа и Джейка Лакавы. А вот на следующий год в стане «цапель» ожидается пополнение в лице звёздного экс-партнёра Месси по «Барселоне» Луиса Суареса, который сейчас вместе с «Гремио» борется за чемпионство в Бразилии. По слухам, Месси также лоббирует подписание Серхи Роберто и Ивана Ракитича. Если всё пойдёт этим путём, то «Интер Майами» будет превращаться в «Барселону-2».

Ну а пока – о товарищеском матче против «Нью-Йорк Сити». Уже на второй минуте «цаплям» повезло сохранить свои ворота в неприкосновенности. В случае с ударом вышедшего один на один Монсефа Бакрара говорить о везении всё-таки не совсем справедливо, ведь тогда «розовых» выручил вратарь Дрейк Коллендер. А вот на добивании «интеристам» уже действительно повезло, ибо Таллес Магно просто не попал в створ. Хозяева, надо сказать, быстро попробовали ответить с помощью связки Жорди Альба – Лео Месси, однако удар последнего был заблокирован вдали от ворот гостей.

Команда Таты Мартино владела солидным позиционным преимуществом, хотя и испытывала трудности с конвертацией его в победный счёт на табло. На десятой минуте пришла пора удара Месси от линии штрафной с рикошетом, но теперь с последующим угловым. Через полторы минуты Лионель в центре получил мяч от Фариаса, ушёл чуть влево от Паркса и пробил в ближний угол, а Фриз отразил мяч на угловой.

Впоследствии попытки Таллеса, Месси и Хулиана Фернандеса были накрыты, прежде чем Тьяго Мартинс несильно головой направил мяч мимо створа после гостевого углового. На 28-й минуте «голубям» пришлось выдержать непростую атаку. Месси про центру провёл мяч в чужую штрафную и задумал обыгрыш чуть в левую сторону с Диего Гомесом. Впрочем, замельчение испортило шансы «Интер Майами» в этой атаке. Гомес за счёт настырности нанёс-таки два удара с близкого расстояния, но попал во вратаря и в защитника соперника. На крупном повторе отчётливо были видны лужи на газоне, однако они не были критичными.

Моменты у ворот хозяев тем временем стали возникать регулярно. Сантьяго Родригес не попал в створ издали и полупробил-полунавесил с правого угла вратарской только на корнер. Дальше была у противоположных ворот очередная попытка от Лео Месси, пальнувшего значительно выше створа с линии штрафной площади. Потом – реальная острота с угрозой пропущенного мяча для «Интер Майами». Хулиан Фернандес выводил по зоне правого инсайда Монсефа Бакрара, чей удар отразил Коллендер.

Также Хулиан Фернандес снабжал мячом в той зоне Китона Паркса, который бил мимо с острого угла. Плюс два падения игроков «Нью-Йорк Сити» за первый тайм в чужой штрафной площади без последствий в виде назначения пенальти. Ну и, конечно же, гол «парней в голубом» в ворота «цапель», родившийся-таки на 43-й минуте в результате контратаки. Бразильский легионер «голубей» Таллес обзавёлся низовой передачей с левого фланга от Кевина О'Тула и упаковал голевую посылку в дальний угол (0:1). А удар Жорди Альбы после передачи Лео Месси на финише тайма был лишь семечками для Мэттью Фриза.

Начало второго тайма тоже стало плохим для «Интер Майами». В начале 48-й минуты Хулиан Фернандес в зоне правого инсайда получил легонький проникающий пас из центра от Таллеса и мощно вколотил мяч под перекладину, почти в левую девятку (0:2). В общем, неудачи «розовых» после слабого конца регулярного сезона продолжались. И Месси тут ничего не мог поделать. Получив пас от Фариаса, Лео перекрутил мяч мимо левой штанги. Потом на исходе часа игры Хулиан Фернандес отдавал к левому краю вратарской на О'Тула, а тот в ближнем бою не переиграл Коллендера.

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Преимущество по контролю над мячом наблюдалось у «интеристов». На 70-й минуте Месси пробил слишком высоко со средней дистанции после выката Альбы от лицевой. Вышедший у майамцев Робби Робинсон сумел реализовать один из двух своих моментов. На 81-й минуте он на грани офсайда откликнулся на левом полуфланге на проникающую передачу Бускетса и отправил мяч в створ рикошетом от дальней штанги (1:2). Однако отыграться у хозяев не получилось. Тот же Месси своим ударом метров с семнадцати прокатил мяч мимо левого угла ворот гостей. Дальняя попытка Авилеса была отражена голкипером.

Матч символично окончился штрафным ударом, который заработал и с которого пробил Лионель Месси. Получилось мимо створа – выше левой девятки. Это поражение стало для «Интер Майами» четвёртым в пяти последних матчах, учитывая концовку регулярного сезона МЛС. Теперь «Интер Майами» уходит в отпуск почти на два месяца. На 7-9 января у «цапель» запланировано медобследование, а 10 января команда Херардо Мартино должна начать предсезонные сборы.

Кирилл Иванцов