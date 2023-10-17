Нагельсманн: «Я решил, что не буду слишком часто менять состав»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о выборе состава на матчи.

18 октября немецкая национальная команда проведёт товарищескую встречу со сборной Мексики. В первом поединке под руководством Нагельсманна «бундестим» добились победы над США (3:1).

«Мы ещё не определились со стартовым составом на игру с Мексикой. Я решил, что не буду слишком часто проводить ротацию – нам нужно набрать ритм. Впереди предматчевая тренировка, и я хочу посмотреть, как проявят себя на ней игроки, прежде чем принимать решение», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна, сменивший уволенного Ханса-Дитера Флика в сентябре.