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Товарищеские матчи по футболу

Нагельсманн: «Я решил, что не буду слишком часто менять состав»

17 Октября 2023 • 01:02 Комментировать
Мексика
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Германия
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18.10 03:00

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о выборе состава на матчи.

18 октября немецкая национальная команда проведёт товарищескую встречу со сборной Мексики. В первом поединке под руководством Нагельсманна «бундестим» добились победы над США (3:1).

«Мы ещё не определились со стартовым составом на игру с Мексикой. Я решил, что не буду слишком часто проводить ротацию – нам нужно набрать ритм. Впереди предматчевая тренировка, и я хочу посмотреть, как проявят себя на ней игроки, прежде чем принимать решение», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна, сменивший уволенного Ханса-Дитера Флика в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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