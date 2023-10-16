Дешам: «Жиру всегда эффективен на поле»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о статусе в команде нападающего Оливье Жиру.

37-летний игрок не выходил в старте в последних матчах «трёхцветных». Во вторник французы проведут товарищескую встречу с Шотландией, и Жиру, по форвард «Милана», по словам Дешама, вполне может появиться с первых минут.

«Участие Жиру? Он доступен. У него огромный опыт, он всегда эффективен. Да, у него случались спады в прошлом, но с возрастом он становится только лучше», – поведал на пресс-конференции рулевой французов.

В активе Оливье Жиру 54 гола в 126 поединках за сборную Франции.