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Дешам: «Жиру всегда эффективен на поле»

16 Октября 2023 • 23:17 Комментировать
Франция
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Шотландия
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Через 21 ч. 34 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о статусе в команде нападающего Оливье Жиру.

37-летний игрок не выходил в старте в последних матчах «трёхцветных». Во вторник французы проведут товарищескую встречу с Шотландией, и Жиру, по форвард «Милана», по словам Дешама, вполне может появиться с первых минут.

«Участие Жиру? Он доступен. У него огромный опыт, он всегда эффективен. Да, у него случались спады в прошлом, но с возрастом он становится только лучше», – поведал на пресс-конференции рулевой французов.

В активе Оливье Жиру 54 гола в 126 поединках за сборную Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Дидье Дешам Оливье Жиру
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