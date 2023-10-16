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Чуть не проиграли Кении: кто из игроков сборной России провалил матч против 109-й команды рейтинга ФИФА

16 Октября 2023 • 21:17 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Оценки футболистам Валерия Карпина

Ох и феерично могло получиться. Сборная России чуть не проиграла команде, которая в рейтинге ФИФА соседствует с Мадагаскаром и Таджикистаном. Вырвать ничью получилось только потому, что кенийцы решили уважить именитого соперника и прижаться к воротам. В первом тайме африканская сборная просто кромсала оборону Карпина, выжимая одну ошибку за другой.

Нам откровенно повезло, что во втором тайме африканцы решили сыграть на удержание счёта. А это у них исторически получается плохо. Но что же по сборной России? Из-за кого мы могли проиграть кенийцам? А кто добыл ничью? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 58:42, удары по воротам – 11:7, в створ – 4:3, угловые – 8:2. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Кения2:2РОССИЯ
  8'Соболев Александр Сергеевич (0:1)
(1:1) Акуму Энтони16'  
(2:1) Джума Масуд37'  
  89'Обляков Иван (2:2)
Омонди Брайн 14' (Матаси Патрик ( 14') Окуму ДжозефОмурва ДжонстонОньянго РуниОума ЭрикМугуна КеннетОбиеро Амос НондиАкуму ЭнтониОдада РичардОлунга МайклДжума Масуд 61' (Масика Аюб ( 61')
Запасные: Коллинс ШиченджеСкривен АльфредХарпер ВинсентМандела БрайанОньянго АльфаШумма МозесМихесо КлифтонСакари ДаниэльБвире БрианОчьенг Овелла
Помазун ИльяАдамов АрсенЕвгеньев РоманДжикия ГеоргийГоршков Юрий 84' (Сильянов Александр ( 84') Мухин МаксимБаринов Дмитрий 66' (Пиняев Сергей ( 66') Фомин Даниил 29' (Кузяев Далер ( 29') Миранчук Алексей 66' (Сергеев Иван ( 66') Соболев Александр Сергеевич 66' (Глебов Данил ( 66') Миранчук Антон 84' (Обляков Иван ( 84')
Запасные: Солдатенков АлександрСафонов МатвейЛантратов ИльяВолков Сергей ЕвгеньевичМакарчук АртёмХарин ЕвгенийЧалов Фёдор
16 октября.

СБОРНАЯ РОССИИ

ИЛЬЯ ПОМАЗУН – 3,0. Поздравляем Илью с дебютом за сборную России! На этом поздравления заканчиваются. Помазун действовал очень нервно, откровенно привёз первый гол (на пару с Бариновым) и вообще не спасал. Ко второму голу он тоже приложил руку, запустив «свечку» кулаком.

АРСЕН АДАМОВ – 5,0. И ещё один дебютант сборной. Неплохой матч провёл Адамов, но был малозаметен. В атаку почти не ходил, обостряющих кроссов не делал, в обороне через его зону кенийцы почти не атаковали.

РОМАН ЕВГЕНЬЕВ – 3,5. Форварды сборной Кении постоянно убегали за спину и чувствовали себя вольготно при каждой подаче. Вопросов к центру обороны очень много. Два гола пропустили, а ещё откровенно простил Олунга, открывшийся за спиной Евгеньева.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 2,5. Повышенный спрос с капитана, проведшего ужасный матч. Отсутствие игровой практики бьёт по Джикии, позиционные ошибки стали проявляться куда чаще, а скидка на Джуму вообще вызывает недоумение. Как можно было в той ситуации отдавать в сторону ворот?

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ЮРИЙ ГОРШКОВ – 5,0. Ситуация похожая с ситуацией Адамова и тоже дебют. Горшков выиграл чуть больше половины единоборств (3 из 5), не боялся идти в отбор, перекрывал редкие атаки Кении через фланг. Но не было вообще острых подключений, развития через фланг.

ДАНИИЛ ФОМИН – б/о.

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 3,5. Проиграли центр поля сборной Кении, привезли сами себе два гола. В первом эпизоде главную роль сыграл Баринов, почему-то решивший, что его никто встречать не должен. Именно Дмитрия обокрали, хотя и «подставляющую» передачу Помазуна не забываем.

МАКСИМ МУХИН – 7,0. Немного суетной футбол Мухина смотрелся самым целостным в этой сборной России. Постоянные перемещения Максима и его прессинг ставили в тупик кенийцев. Именно Максим совершил перехват и организовал первый гол сборной России, обострял он и во втором тайме, совершив два опасных удара.

АНТОН МИРАНЧУК – 4,0. Минимальные скорости, полное отсутствие обостряющих передач. Его фланг атаки просто не работал, Отиено даже не запомнил Антона Миранчука.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – 4,0. На противоположном краю вышел его брат-близнец и ровно так же слабо сыграл. Карпин отвёл Миранчуку Алексею гораздо больше времени, но это не помогло взбодриться полузащитнику «Аталанты». Ни одной (!) обостряющей передачи на двух братьев Миранчуков.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 5,5. Забил гол, только за счёт этого момента вырулив на среднюю оценку. Хладнокровно реализовал шанс, предоставленный Мухиным, а вот сам ничем не помог партнёрам, атаки на Соболеве постоянно гибли. Мячи не цеплял, борьбу проигрывал часто, двигался невпопад.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 7,0. А тут хорошая оценка за весь спектр действий. Кузяев взбодрил российский центр поля, успевая отрабатывать по всему периметру. Три перехвата совершил, две обостряющие передачи сделал, один отбор и начал вторую голевую атаку сборной России.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – б/о.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – б/о.

ИВАН СЕРГЕЕВ – б/о.

ИВАН ОБЛЯКОВ – б/о. Прекрасно вышел на замену, сравняв счёт на последних минутах.

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АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – б/о. Совершил толковый забег по флангу и прострелил на второй гол.

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Сборная России Сборная Кении
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