Россия – щедрая душа: команда Карпина подарила два гола Кении и только в концовке выгрызла ничью

Сборные России и Кении сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялся 16 октября на стадионе «Мардан» в Турции.

Сборная России продолжила матчи с африканскими командами на стадионе «Мардан», расположенном при турецком отеле. После Камеруна в соперниках была Кения, а Валерий Карпин вознамерился продлить победную серию, но заметно перетряхнул состав. В основе вышли братья Миранчуки (об этом даже было объявлено заранее), Соболев, Мухин, Баринов, Фомин. Больше всего дебютантов было в обороне: для Помазуна, Адамова и Горшкова матч с Кенией стал первым в футболке сборной России.

Начали россияне очень резво, соперника прижали к воротам и даже буднично счёт открыли. Мухин перехватил передачу Окуму, воспользовавшись командным прессингом, и сразу же вывел Соболева на ударную позицию. Александр с лёгкостью эпизод решил – 1:0. Прошло ещё две минуты, и сборная Кении вновь пострадала, голкипер Одиамбо дёрнул мышцу, уступив своё место на поле Патрику Матаси.

Удивительно, но уже к середине первого тайма Россия ответила ровно тем же – привезённым голом и вынужденной заменой. Помазун отдал слабую передачу на Баринова, Дмитрий ещё хуже отпасовал назад и случился перехват. Отиено отбросил на Акуму, а тот пробил уже по пустому створу – 1:1. А травму получил Даниил Фомин, подвернувший голеностоп в борьбе. Полузащитника по позиции заменил Далер Кузяев.

Сборная Кении заиграла смелее, с преимуществом и до конца тайма додавила россиян. Опять же помог «наш» игрок: Помазун неудачно вынес кулаком, а Джикия после заброса вообще скинул мяч на Джуму. Форвард избежал офсайда из-за передачи Георгия и хладнокровно пробил мимо голкипера – 2:1. Моментов у сборной России вообще возникало, зато очередная позиционная ошибка Джикии привела к тому, что Олунга принял мяч метрах в 12 от ворот и бил в угол. Просто не попал Майкл, откровенно нас простив.

Постепенно сборная Кении сама снизила обороты, отдала мяч россиянам и прижалась к воротам. Вот только команде Карпина разительно не хватало скоростей, территория-то всецело принадлежала нам. Атаки российской сборной выглядели пресно, даже скучно. Выход Пиняева, Глебова и Сергеева особо ситуацию не изменил. Виделась уже ничья на горизонте, как вдруг Кузяев по правому флангу запустил Сильянова, Александр ушёл в лицевую и прострелил, а Иван Обляков хладнокровно замкнул ближнюю штангу – 2:2.

Вничью сыграли сборные России и Кении, а с каким окрасом этот результат, уже решать вам.