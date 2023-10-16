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Товарищеские матчи по футболу

Россия – щедрая душа: команда Карпина подарила два гола Кении и только в концовке выгрызла ничью

16 Октября 2023 • 20:59 Комментировать (1)
Кения
2:2
РОССИЯ
окончен

Сборные России и Кении сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялся 16 октября на стадионе «Мардан» в Турции.

Протокол игры  
Кения2:2РОССИЯ
  8'Соболев Александр Сергеевич (0:1)
(1:1) Акуму Энтони16'  
(2:1) Джума Масуд37'  
  89'Обляков Иван (2:2)
Омонди Брайн 14' (Матаси Патрик ( 14') Окуму ДжозефОмурва ДжонстонОньянго РуниОума ЭрикМугуна КеннетОбиеро Амос НондиАкуму ЭнтониОдада РичардОлунга МайклДжума Масуд 61' (Масика Аюб ( 61')
Запасные: Коллинс ШиченджеСкривен АльфредХарпер ВинсентМандела БрайанОньянго АльфаШумма МозесМихесо КлифтонСакари ДаниэльБвире БрианОчьенг Овелла
Помазун ИльяАдамов АрсенЕвгеньев РоманДжикия ГеоргийГоршков Юрий 84' (Сильянов Александр ( 84') Мухин МаксимБаринов Дмитрий 66' (Пиняев Сергей ( 66') Фомин Даниил 29' (Кузяев Далер ( 29') Миранчук Алексей 66' (Сергеев Иван ( 66') Соболев Александр Сергеевич 66' (Глебов Данил ( 66') Миранчук Антон 84' (Обляков Иван ( 84')
Запасные: Солдатенков АлександрСафонов МатвейЛантратов ИльяВолков Сергей ЕвгеньевичМакарчук АртёмХарин ЕвгенийЧалов Фёдор
16 октября.

 

Сборная России продолжила матчи с африканскими командами на стадионе «Мардан», расположенном при турецком отеле. После Камеруна в соперниках была Кения, а Валерий Карпин вознамерился продлить победную серию, но заметно перетряхнул состав. В основе вышли братья Миранчуки (об этом даже было объявлено заранее), Соболев, Мухин, Баринов, Фомин. Больше всего дебютантов было в обороне: для Помазуна, Адамова и Горшкова матч с Кенией стал первым в футболке сборной России.

Начали россияне очень резво, соперника прижали к воротам и даже буднично счёт открыли. Мухин перехватил передачу Окуму, воспользовавшись командным прессингом, и сразу же вывел Соболева на ударную позицию. Александр с лёгкостью эпизод решил – 1:0. Прошло ещё две минуты, и сборная Кении вновь пострадала, голкипер Одиамбо дёрнул мышцу, уступив своё место на поле Патрику Матаси.

Удивительно, но уже к середине первого тайма Россия ответила ровно тем же – привезённым голом и вынужденной заменой. Помазун отдал слабую передачу на Баринова, Дмитрий ещё хуже отпасовал назад и случился перехват. Отиено отбросил на Акуму, а тот пробил уже по пустому створу – 1:1. А травму получил Даниил Фомин, подвернувший голеностоп в борьбе. Полузащитника по позиции заменил Далер Кузяев.

Сборная Кении заиграла смелее, с преимуществом и до конца тайма додавила россиян. Опять же помог «наш» игрок: Помазун неудачно вынес кулаком, а Джикия после заброса вообще скинул мяч на Джуму. Форвард избежал офсайда из-за передачи Георгия и хладнокровно пробил мимо голкипера – 2:1. Моментов у сборной России вообще возникало, зато очередная позиционная ошибка Джикии привела к тому, что Олунга принял мяч метрах в 12 от ворот и бил в угол. Просто не попал Майкл, откровенно нас простив.

Постепенно сборная Кении сама снизила обороты, отдала мяч россиянам и прижалась к воротам. Вот только команде Карпина разительно не хватало скоростей, территория-то всецело принадлежала нам. Атаки российской сборной выглядели пресно, даже скучно. Выход Пиняева, Глебова и Сергеева особо ситуацию не изменил. Виделась уже ничья на горизонте, как вдруг Кузяев по правому флангу запустил Сильянова, Александр ушёл в лицевую и прострелил, а Иван Обляков хладнокровно замкнул ближнюю штангу – 2:2.

Вничью сыграли сборные России и Кении, а с каким окрасом этот результат, уже решать вам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Кении
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Комментарии (1)
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ингерман
16 Октября 2023 в 21:19
ай.. фига-се падарила.. ты прям новай питрасян.. А-ха-ха-ха! )))
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