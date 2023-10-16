Дешам рассказал о состоянии Дембеле, пропустившего матч со сборной Нидерландов

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о физической форме Усмана Дембеле.

В пятницу вингер «Пари Сен-Жермен» не принял участия в поединке со сборной Нидерландов, который завершился победой французов со счётом 2:1. 17 октября действующие вице-чемпионы мира проведут товарищеский матч против сборной Шотландии.

«Он почувствовал дискомфорт в мышцах незадолго до игры. Нам нужно посмотреть, в каком состоянии он будет на ближайших тренировках, чтобы понять, сможет ли он сыграть во вторник», – приводит Telefoot слова Дешама.

Обыграв Нидерланды, сборная Франции гарантировала себе участие на Евро-2024 в Германии.