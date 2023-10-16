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Товарищеские матчи по футболу

Дешам рассказал о состоянии Дембеле, пропустившего матч со сборной Нидерландов

16 Октября 2023 • 01:29 Комментировать
Франция
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Шотландия
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17.10 21:45

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос о физической форме Усмана Дембеле.

В пятницу вингер «Пари Сен-Жермен» не принял участия в поединке со сборной Нидерландов, который завершился победой французов со счётом 2:1. 17 октября действующие вице-чемпионы мира проведут товарищеский матч против сборной Шотландии.

«Он почувствовал дискомфорт в мышцах незадолго до игры. Нам нужно посмотреть, в каком состоянии он будет на ближайших тренировках, чтобы понять, сможет ли он сыграть во вторник», – приводит Telefoot слова Дешама.

Обыграв Нидерланды, сборная Франции гарантировала себе участие на Евро-2024 в Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Сборная Франции Дидье Дешам Усман Дембеле
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ФРАНЦИЯ ШОТЛАНДИЯ
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