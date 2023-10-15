Мбаппе не выйдет в старте в следующем матче сборной Франции

Дидье Дешам намерен поберечь силы Килиана Мбаппе в предстоящем товарищеском матче со сборной Шотландии.

Французы обеспечили себе путёвку на чемпионат Европы – 2024 после победы над сборной Нидерландов (2:1) – дублем в том поединке отметился Килиан Мбаппе. Как сообщает Le Parisien, рулевой «трёхцветных» не планирует выпускать звезду «Пари Сен-Жермен» в стартовом составе в товарищеской игре со сборной Шотландии, которая состоится 17 октября. Ожидается, что форвард начнёт матч на скамейке запасных.

Сборная Франции набрала 18 очков после шести туров отборочного этапа. Следующий официальный поединок команда проведёт 18 ноября – соперником будет Гибралтар.