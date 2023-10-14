​Пулишич забил шикарный гол Германии

В субботу вечером товарищеский матч проводят сборные США и Германии. Счёт был открыт на 27-й минуте, когда атакующий полузащитник американской команды Кристиан Пулишич сместился к штрафной площади и нанёс шикарный удар в правый верхний угол без больших шансов для Марка-Андре тер Штегена. Немецкий вратарь даже не стал прыгать.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных США и Германии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что эта игра является дебютной для Юлиана Нагельсманна – он возглавил сборную Германии в сентябре.