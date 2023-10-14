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Товарищеские матчи по футболу

​Пулишич забил шикарный гол Германии

14 Октября 2023 • 22:45 Комментировать
США
1:3
Германия
1 4.00 X 3.80 2 1.85
2-й тайм

В субботу вечером товарищеский матч проводят сборные США и Германии. Счёт был открыт на 27-й минуте, когда атакующий полузащитник американской команды Кристиан Пулишич сместился к штрафной площади и нанёс шикарный удар в правый верхний угол без больших шансов для Марка-Андре тер Штегена. Немецкий вратарь даже не стал прыгать.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных США и Германии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что эта игра является дебютной для Юлиана Нагельсманна – он возглавил сборную Германии в сентябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная США Кристиан Пулишич
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