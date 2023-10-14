Защитник питерского «Зенита» Дуглас Сантос подвёл итоги товарищеского матча против казахстанского «Кайрата».
Бразилец отметил, что это был прекрасный опыт, чтобы узнать новую страну и побывать в новом прекрасном городе.
Также он дал понять, что игра получилась сложной, ведь соперник является квалифицированной командой.
«Кайрат» хорошо играет и в обороне, и при выходе в атаку создавал довольно много сложностей для нас. Хороший спарринг — рад, что мы его провели. Но сегодня было непросто», - приводит слова Дугласа Сантоса пресс-служба «Зенита».
Напомним, что матч завершился вничью со счётом 2:2.
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