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Нагельсманн: «У меня были варианты с клубами, но ни один из них не показался мне подходящим»

14 Октября 2023 • 02:20 Комментировать
США
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Германия
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Через 18 ч. 41 мин.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, почему не возглавил ни один из клубов.

Специалист был уволен из «Баварии» в марте текущего года, после чего считался кандидатом на должность в «Челси», «Тоттенхэме» и «ПСЖ», однако так и не вернулся в клубный футбол, в итоге приняв предложение сборной Германии.

«У меня было несколько встреч с клубами, но ни в одном из случаев у меня не возникало ощущения, что это подходящий вариант. Со сборной Германии у меня сразу возникло такое чувство. Для меня большая честь возглавить национальную команду страны», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Нагельсманна.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Юлиан Нагельсманн
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