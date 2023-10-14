Нагельсманн: «У меня были варианты с клубами, но ни один из них не показался мне подходящим»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал, почему не возглавил ни один из клубов.

Специалист был уволен из «Баварии» в марте текущего года, после чего считался кандидатом на должность в «Челси», «Тоттенхэме» и «ПСЖ», однако так и не вернулся в клубный футбол, в итоге приняв предложение сборной Германии.

«У меня было несколько встреч с клубами, но ни в одном из случаев у меня не возникало ощущения, что это подходящий вариант. Со сборной Германии у меня сразу возникло такое чувство. Для меня большая честь возглавить национальную команду страны», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Нагельсманна.