Нагельсманн рассказал, в какой футбол при нём будет играть сборная Германии

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поведал о своих игровых принципах.

36-летний специалист занял пост во главе немецкой национальной команды в сентябре, сменив уволенного Ханса-Дитера Флика. В субботу сборная Германии проведёт товарищескую встречу с США – первая игра при Нагельсманне.

«Мы хотим играть в очень активный, очень агрессивный футбол. Мы не хотим быть командой, которая терпеливо выжидает, пока соперник допустит ошибку. Мы хотим сами провоцировать это», – передаёт Bayern & Germany слова нового наставника «бундестим».

Именно Юлиану Нагельсманну предстоит провести со сборной Германии домашний Евро-2024, который пройдёт следующим летом.