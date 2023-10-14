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Саутгейт – о свисте болельщиков в адрес Хендерсона: «Я этого не понимаю»

14 Октября 2023 • 00:50 Комментировать
Англия
1:0
Австралия

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал болельщиков, освиставших Джордана Хендерсона.

Минувшим летом хавбек перебрался из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак», что многим пришлось не по душе. В сегодняшнем товарищеском матче со сборной Австралии (1:0) экс-капитан мерсисайдцев вышел в стартовом составе, отыграв до 62-й минуты.

«Я действительно этого не понимаю. Джордан провёл 79 матчей за сборную Англии. То, что он сделал для команды, его преданность, – нечто исключительное. Его роль чрезвычайно важна как на поле, так и за его пределами», – приводит журналист Низаар Кинселла послематчевое высказывание Саутгейта о свисте в адрес Хендерсона.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Джордан Хендерсон Гарет Саутгейт Аль-Иттифак
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