Саутгейт – о свисте болельщиков в адрес Хендерсона: «Я этого не понимаю»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал болельщиков, освиставших Джордана Хендерсона.

Минувшим летом хавбек перебрался из «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттифак», что многим пришлось не по душе. В сегодняшнем товарищеском матче со сборной Австралии (1:0) экс-капитан мерсисайдцев вышел в стартовом составе, отыграв до 62-й минуты.

«Я действительно этого не понимаю. Джордан провёл 79 матчей за сборную Англии. То, что он сделал для команды, его преданность, – нечто исключительное. Его роль чрезвычайно важна как на поле, так и за его пределами», – приводит журналист Низаар Кинселла послематчевое высказывание Саутгейта о свисте в адрес Хендерсона.