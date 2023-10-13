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​Хендерсон – в основе сборной Англии на матч против Австралии

13 Октября 2023 • 21:04 Комментировать
Англия
...
Австралия
1 1.23 X 6.10 2 14.00
Через 0 ч. 26 мин.

В пятницу вечером сборная Англии проведёт товарищеский матч против Австралии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Джонстоун, Александер-Арнольд, Колвилл, Галлахер, Данк, Томори, Грилиш, Хендерсон (капитан), Уоткинс, Мэддисон, Боуэн.

Сборные Англии и Австралии начнут поединок в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что следующий матч сборная Англии проведёт во вторник – против Италии в отборе на Евро-2024.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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АНГЛИЯ АВСТРАЛИЯ
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