​Хендерсон – в основе сборной Англии на матч против Австралии

В пятницу вечером сборная Англии проведёт товарищеский матч против Австралии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Джонстоун, Александер-Арнольд, Колвилл, Галлахер, Данк, Томори, Грилиш, Хендерсон (капитан), Уоткинс, Мэддисон, Боуэн.

Сборные Англии и Австралии начнут поединок в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что следующий матч сборная Англии проведёт во вторник – против Италии в отборе на Евро-2024.