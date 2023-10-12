Долгожданная победа: кто из футболистов сборной России хорошо сыграл против Камеруна, а кто матч провалил

Оценки футболистам Валерия Карпина

Давно не было грозного соперника у сборной России. Два года не приезжала в Москву серьёзная сборная, два года не собирались боевым составом футболисты Карпина. И вот, наконец, игра против Камеруна, которая к тому же идёт в зачёт коэффициентов ФИФА. Победа донельзя украсила футбольный праздник в Москве, но всё ли так хорошо? Могла наша сборная пропустить, могла пропустить и не один мяч.

Так кто же стал творцов итогового успеха? Кто провёл хороший матч, а кто сыграл ниже своего уровня? Давайте разбираться. Пройдёмся по персоналиям сборной России, поделимся мнением.

Статистика матча: владение мячом – 51:49, удары по воротам – 9:10, в створ – 3:5, угловые – 4:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Валерия Карпина.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

СБОРНАЯ РОССИИ

МАТВЕЙ САФОНОВ – 8,5. Вытащил Матвей Сафонов эту победу, исправив пять ошибок своей обороны. Абубакар дважды выходил на рандеву с голкипером, Мбеумо – трижды, но оба они проиграли свои дуэли Матвею. Были и ещё спасения, ноль на табло – заслуга Сафонова.

СЕРГЕЙ ВОЛКОВ – 7,0. Наименьшее количество претензий из оборонительной линии получает правый край. Волков и Нгамалё разгуляться не дал (из его зоны ни одной опасной атаки не пришло), и впереди успевал помогать. В активе Сергея три перехвата и три точных кросса, он явно выиграл свой фланг.

АЛЕКСАНДР СОЛДАТЕНКОВ – 4,5. Первый провал обороны случился как раз за спиной Солдатенкова. Пока Александр разворачивался, ему за спину забежал не самый легковесный Абубакар. Венсан не реализовал выход один на один, но продолжил терзать Солдатенкова, выиграв у него три единоборства из трёх.

МАКСИМ ОСИПЕНКО – 5,0. Недалеко ушёл Осипенко, которого Абубакар тоже легко (3 раза из 4) продавливал. Нет у Максима отборов и перехватов в пассиве, но он получше начинал атаки, выписав семь точных передач на длинную дистанцию.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – 3,5. Команда не пропустила, на левый защитник получает оценку очень низкую. А всё дело в том, что Сильянов постоянно терял позицию, регулярно пускал за спину Мбеумо, упустившего шансов на хет-трик. Александр же всегда опаздывал и никак не помогал Сафонову.

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ДМИТРИЙ БАРИНОВ – б/о.

ДАНИЛ ГЛЕБОВ – 5,5. Неплохо боролся в центре поля, добавлял плотности, активно шёл в прессинг. Четыре перехвата накопил Данил, и получил бы оценку сильно выше, если бы не устраивал панический перепасовки с Сафоновым. Дважды подарил сопернику контратаку, однажды – опаснейший прострел Мбеумо.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,0. По всему периметру поля успевал работать и Кузяев, у которого в этот вечер получалось разгонять атаки – три ключевые передачи в активе Далера. К эпизодам поспевал вовремя, соперников не терял. Неплохим движением он маскировал мягкотелость в борьбе – 5 раз из 7 Нтчам подвинул его от мяча.

СЕРГЕЙ ПИНЯЕВ – 7,5. Слегка злоупотреблял дриблингом Сергей Пиняев на старте матча, совершил пару потерь и стал действовать гораздо умнее. На его счету голевой кросс (Чалов разобрался за два удара), двойное попадание в каркас ворот и три обостряющие передачи. Однажды вывел Миранчука на отличную позицию.

ИВАН ОБЛЯКОВ – 7,5. Подустал, видимо, Обляков, поэтому пришлось его заменить. А так, полузащитник ЦСКА был одним из лучших. Отлично двигался на своём фланге, успевал смещаться и в центр. Нашёл на фланге Пиняева (всего 3 обостряющие передачи у Ивана), после чего случился голевой навес, сам пробил в штангу.

ФЁДОР ЧАЛОВ – 7,5. Неожиданной стала и замена Чалова. Фёдор не играл чистого «центра» (проигрывал в мощи), зато классно искал зоны в глубине и за спинами защитников. Помогал в подыгрыше Облякову, а в концовке тайма выиграл верх и с двух попыток отличился забитым голом.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. С забитого мяча начал и Соболев, вот только находился Александр в метровом офсайде. А затем играл форвард слабо, дважды привёз контратаку, отдав ужасную передачу поперёк поля.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК – б/о.

АНТОН МИРАНЧУК – б/о.

МАКСИМ МУХИН – б/о.

ДАНИИЛ ФОМИН – б/о.

ЕВГЕНИЙ ХАРИН – б/о.