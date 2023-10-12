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Товарищеские матчи по футболу

Дебютный гол Чалова и сейвы Сафонова: как сборная России обыграла Камерун в Москве

12 Октября 2023 • 20:59 Комментировать (1)
РОССИЯ
1:0
Камерун

Сборные России и Камеруна сошлись в товарищеском матче. Контрольная игра состоялся 12 октября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Протокол игры  
РОССИЯ1:0Камерун
(1:0) Чалов Фёдор40'  
Сафонов МатвейВолков Сергей Евгеньевич 84' (Харин Евгений ( 84') Осипенко МаксимСолдатенков АлександрСильянов АлександрГлебов ДанилБаринов Дмитрий 65' (Миранчук Антон ( 65') Кузяев Далер 83' (Фомин Даниил ( 83') Обляков Иван 65' (Миранчук Алексей ( 65') Чалов Фёдор 46' (Соболев Александр Сергеевич ( 46') Пиняев Сергей 76' (Мухин Максим ( 76')
Запасные: Сергеев ИванЛантратов ИльяГоршков ЮрийАдамов АрсенМакарчук АртёмЕвгеньев РоманДжикия ГеоргийПомазун Илья
Ондоа ДжозефКастеллетто Жан-ШарльМукуди АрольГонсалес Омар IIТоло НухуНтчам ОливьеКунде ПьерОндуа ГаэльМбеумо Брайан 75' (Нгом-Мбекели Жером ( 75') Абубакар Венсан 76' (Йонгва Дарлин ( 76') Нгамалё Николя 67' (Магри Франк ( 67')
Запасные: Токо-Экамби КарлМбезо ОливьеКеман ОливьеЭпасси ДэвисНжи Клинтон МуаВу КристоферМпуту Малкольм-БокелеЭллиотт БенОнана Андре
12 октября. Стадион "ВТБ Арена".

 

Два года у сборной России не было матчей, идущих в зачёт таблицы коэффициентов ФИФА. Два года у сборной России не было таких серьёзных (уж прости, Катар) соперников. Соскучились болельщики по большому футболу в исполнении сборной, соскучились и сам игроки, заряженным приехал Валерий Карпин. Главный тренер в стартовый состав определил Сафонова, Сильянова, Осипенко, Солдатенкова, Волкова, Глебова, Баринова, Кузяева, Облякова, Пиняева и Чалова.

Начали эти футболисты очень бодро. Первые 10 минут прошли на хороших скоростях с нашим преимуществом, а увенчал их удачный прессинг в центре поля, перехват и бильярдный удар Облякова. Иван попал в штангу метров с 25. Только после этого включился Камерун, у которого самые звёздные персоны бегали в атаке. Сначала за спины защитникам убежал Абубакар. Венсан выскочил на обостряющую передачу и пробил точно в Сафонова.

Затем зона Солдатенкова и Сильянова проваливалась ещё два раза. Теперь уже убегал на голкипера Брайан Мбеумо. У форварда «Брентфорда» было время подумать, но он загубил два чистых выход один на один (пусть и под углом к воротам), дважды пробив в Сафонова. Середина тайма всецело осталась за Камеруном, а концовку забрали наши парни. И забрали результативно.

Сначала простил Далер Кузяев, выскочивший на кросс Волкова. Полузащитник пробил в касание, но справился Ондоа, парировав кулаками. Затем был розыгрыш углового и навес практически с той же позиции в исполнении Пиняева. Чалов пробил с отскоком от газона, голкипер парировал точно на Фёдора и добивание стало уже голевым – 1:0. В перерыве произошла всего одна замена – с поля ушёл как раз-таки Чалов, автор дебютного для себя гола за сборную.

Вместо Фёдора появился Соболев и забил уже через десять минут после появления. Жаль только, что корявенький голевой удар Александра случился из метрового офсайда. А за мгновение до этого мог забивать Сергей Пиняев. С острого угла замкнул он фланговый кросс, да пальнул так, что мяч врезался в перекладину, штангу, а затем вылетел в поле. У камерунцев был уже привычный выход Мбеумо – опять выручил Сафонов, закрывший «домик». Очень событийно вернулись команды после отдыха, но счёт за это время так и не изменился.

Далее темп игры ожидаемо рухнул. Не помогали замены, только больше разбивали матч на эпизоды. Разве что Сафонов с Глебовым регулярно выдумывали опасность перепасовкой у своих ворот, Мухин из положения вне игры реализовал футбольный буллит, у камерунцев дела в атаке получаться перестали.

Минимальная победа сборной России зафиксирована в итоге. Матч товарищеский, но повод порадоваться есть – немного поправим положение в таблице коэффициентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Камеруна
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
12 Октября 2023 в 21:31
ва года у сборной России не было таких серьёзных (уж прости, Катар) соперников.(с) Ну.. Иран. думается. не слабее. / хотя и те. и другие. и наши - конечно. весьма средний уровень.
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