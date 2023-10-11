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Товарищеские матчи по футболу

Россия лишь раз в истории проигрывала команде из Африки

11 Октября 2023 • 19:57 Комментировать

В преддверии товарищеского матча сборной России с Камеруном, сетевое издания «Евро-Футбол.Ру» вспоминает вместе с вами, как выступала национальная команда с африканскими странами в новейшей истории.

Начнём с ничейных результатов. Сборная России сыграла вничью со сборной Камеруна 0:0 в 2011 году и два раза со счётом 1:1 со сборной Кот-д'Ивуара в 2012 и сборной Алжира в 2014 годах.

В пяти матчах были добыты победы. Сборная России обыграла национальную команду Камеруна со счётом 6:1 в 1994 году, в 2002 году – Тунис со счётом 2:0 и точно с таким же счётом сборную Марокко в 2014 году. Сборную Ганы наша национальная сборная обыграла в 2014 году с минимальным счётом 1:0, а сборную Египта – со счётом 3:1 в 2018 году.

Единственное поражение сборная России потерпела от сборной Кот-д'Ивуара в 2017 году, тогда финальный свисток зафиксировал поражение России со счётом 0:2.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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