​«Не знаю, я даже вопроса не понял, извините» – реакция Матвея Сафонова на вопрос журналиста

На одной из пресс-конференций, на которой побывал голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу, журналист задал стражу ворот неожиданный вопрос о контакте представителей Российского футбольного союза с официальными лицами УЕФА, на что Матвей ответил: «Не знаю, я даже вопроса не понял, извините».

Также на заднем плане прозвучал шутливый комментарий: «Он вратарь».

Напомним, что в этот четверг, 12 октября 2023 года, состоится товарищеский матч между сборными России и Камеруна, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.