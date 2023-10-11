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​«Не знаю, я даже вопроса не понял, извините» – реакция Матвея Сафонова на вопрос журналиста

11 Октября 2023 • 18:23 Комментировать
РОССИЯ
...
Камерун
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Через 23 ч. 49 мин.

На одной из пресс-конференций, на которой побывал голкипер «Краснодара» и сборной России по футболу, журналист задал стражу ворот неожиданный вопрос о контакте представителей Российского футбольного союза с официальными лицами УЕФА, на что Матвей ответил: «Не знаю, я даже вопроса не понял, извините».

Также на заднем плане прозвучал шутливый комментарий: «Он вратарь».  

 

 

Напомним, что в этот четверг, 12 октября 2023 года, состоится товарищеский матч между сборными России и Камеруна, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Матвей Сафонов
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РОССИЯ КАМЕРУН
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