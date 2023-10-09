​За сколько можно будет увидеть игру сборной России и Камеруна на стадионе

В четверг, 12 октября 2023 года, в 19:00 по мск состоится товарищеская игра между сборными России и Камеруна. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене» (центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина).

Самые дешёвые билеты, которые остались в продаже на момент публикации новости, стоят от 400 рублей. За эту сумму можно будет оказаться, например, на секторе D308, D311 или D312. Самые дороги билеты, оставшиеся в продаже, позволят разместиться любителям футбола на секторе С206 Platinem и стоят 10 000 рублей.

Прямая текстовая трансляция матча состоится на нашем интернет портале.