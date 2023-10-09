Общедоступный телеканал покажет матчи сборной России с Камеруном и Кенией

Федеральный общедоступный канал «Матч ТВ» покажет обе товарищеские игры сборной России в прямом эфире.

Первый матч сборной России в октябре запланирован против сборной Камеруна и состоится в четверг, 12 октября 2023 года, в 19:00. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» начнётся в 18:00 по московскому времени.

Вторая игра, против сборной Кении, пройдёт в понедельник, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск.

Бесплатные трансляции матчей с участием сборной России по футболу, запланированные в октября 2023 года, также пройдут на нашем спортивном портале.

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