Национальная сборная Кении может стать вторым соперником сборной России в рамках октябрьских товарищеских матчей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

«Среди вероятных соперников на вторую игру – сборная Кении на 16 октября. Но там пока ничего до конца не решено», - говорится в сообщении канала.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что в грядущем октябре россияне сыграют против сборной Камеруна. По его данным, игра пройдёт 12 октября, это будет четверг.

Сборная Кении на данный момент идёт в рейтинге ФИФА на 105-м месте, россияне – на 38-й строчке.