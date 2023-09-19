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Назван второй вероятный соперник сборной России в октябре слухи

19 Сентября 2023 • 21:11 Комментировать

Национальная сборная Кении может стать вторым соперником сборной России в рамках октябрьских товарищеских матчей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко Против».

«Среди вероятных соперников на вторую игру – сборная Кении на 16 октября. Но там пока ничего до конца не решено», - говорится в сообщении канала.

Напомним, ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что в грядущем октябре россияне сыграют против сборной Камеруна. По его данным, игра пройдёт 12 октября, это будет четверг.

Сборная Кении на данный момент идёт в рейтинге ФИФА на 105-м месте, россияне – на 38-й строчке.

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Сборная России Сборная Кении
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