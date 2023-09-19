Юлиан Нагельсманн считается основным кандидатом на освободившийся пост рулевого сборной Германии.

36-летний специалист, не имеющий работы с момента увольнения из «Баварии», может заменить у руля немецкой национальной команды недавно отправленного в отставку Ханса-Дитера Флика. Впрочем, по информации журналиста Георга Хольцнера, за последнее время интерес Нагельсманна к должности в сборной несколько остыл: наставнику предложили зарплату в размере 4 млн евро в год, в то время как в «Баварии» он зарабатывал 7 млн евро.

Напомним, что Германия примет чемпионат Европы – 2024, который пройдёт с июня по июль.