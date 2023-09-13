Лам привёл аргументы в пользу назначения ван Галя в сборную Германии

Бывший немецкий футболист Филипп Лам высоко оценивает тренерские способности Луи ван Галя.

Нидерландский специалист называется одним из возможных преемников Ханса-Дитера Флика на посту рулевого сборной Германии. Сам ван Галь дал понять, что не против возглавить немецкую национальную команду.

«В своём подходе он выступает за дисциплину и порядок, в игре его команд присутствует структура. Ван Галь известен умением чётко обозначать свои требования. У него огромный опыт работы на уровне клубов и сборных, и в прошлом он успешно внедрил свою философию в «Баварии», – цитирует Bild знаменитого экс-защитника мюнхенского клуба.