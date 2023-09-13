Дешам – о поражении от сборной Германии: «Я ожидал другой игры»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями после неудачи своей команды в матче с Германией.

«Трёхцветные» уступили в товарищеском матче со счётом 1:2. Единственным голом в составе французов отметился Антуан Гризманн, реализовавший пенальти на 89-й минуте.

«Мы катастрофично провели старт. Команда проигрывала дуэли и теряла позиции, что привело к первому голу Германии. Не буду говорить, что мы подарили соперникам оба гола, но и второго мяча вполне можно было избежать.

Конечно, такая игра – совсем не то, чего я ожидал. Сегодня мы не соответствовали собственным стандартам», – поведал в интервью TF1 Дешам.