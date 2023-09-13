Тер Штеген: «Победа над сборной Франции придаст нам уверенности»

Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген побеседовал с журналистами после победы над сборной Франции (2:1) в товарищеской встрече.

Немецкая команда сумела выиграть первый матч после ухода с должности главного тренера Ханса-Дитера Флика, место которого временно занял Руди Фёллер.

«Сегодняшний день стал бальзамом на душу как для нас, так и для наших болельщиков. Все видели, как мы старались. Последние несколько дней прошли странно, и здорово, что теперь мы смогли победить. Руди настроил нас на этот матч, что принесло результат. Эта победа придаст нам уверенности», – цитирует Bayern & Germany вратаря «Барселоны».