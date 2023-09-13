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Сборная Англии одержала 600-ю победу – лучший показатель в Европе

13 Сентября 2023 • 00:21 Комментировать
Шотландия
1:3
Англия
окончен

Сборная Англии обыграла Шотландию в товарищеском матче (3:1).

Команда Гарета Саутгейта взяла верх в принципиальном противостоянии благодаря голам Фила Фодена, Джуда Беллингема и Гарри Кейна. Эта победа стала для «трёх львов» 600-й во всех соревнованиях, отмечает The Athletic. Англичане достигли этой этой отметки раньше всех остальных европейских сборных.

В октябре сборная Англии проведёт товарищеский матч против Австралии, а также примет в родных стенах Италию в рамках квалификации Евро-2024.

В настоящий момент Англия возглавляет свою отборочную группу с 13-ю набранными очками, опережая сборные Италии, Украины и Северной Македонии, в активе которых по семь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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